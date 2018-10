Confindustria e parlamentari sanniti: incontro per lo sviluppo Chiesta attenzione per il territorio contro lo spopolamento e la crisi

“Confindustria Benevento ha incontrato una prima delegazione di parlamentari e ringrazio la deputata Angela Ianaro per aver accettato il nostro invito. Dichiara Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento.

Dopo il progetto di INSIEME sui territori, ritorna il progetto di INSIEME per lo sviluppo.

Con l’incontro di oggi avviamo un percorso che vuole lanciare un nuovo METODO di lavoro, volto a creare COESIONE tra la classe dirigente locale su obiettivi strategici condivisi.

Si tratta di una strada obbligata se vogliamo preservare il territorio e rilanciarne lo sviluppo perché dobbiamo fare i conti con una situazione generale di partenza non facile e con un territorio troppo piccolo per essere ascoltato nelle sedi decisionali, soprattutto se arriva con voci discordanti.

Per questo occorre muoversi all’unisono, almeno su alcune priorità.

La prima e più importante è quella di evitare lo SVUOTAMENTO della provincia di presìdi istituzionali e di servizi essenziali, in mancanza dei quali, si determina un effetto di decrescita economica, a causa del taglio dei trasferimenti statali con riduzione del PIL e del progressivo spopolamento di abitanti che cercano migliori condizioni di vita.

Contemporaneamente dobbiamo investire sulla CRESCITA valorizzando i punti di forza di cui è dotata la provincia che non sono pochi né banali: penso alla nostra collocazione geografica, all’ampia disponibilità di suoli; al basso tasso di criminalità e all’ambiente socio economico sano, nonché alla presenza di un ricco patrimonio culturale e ambientale.

L’attrazione di investimenti privati, la realizzazione delle opere pubbliche programmate e l’individuazione di percorsi di formazione specialistici per i nostri giovani sono per noi elementi indispensabili per garantire sviluppo e su questi temi vogliamo aprire un confronto vero e scevro da pregiudizi con chiunque in questo territorio ha un ruolo di rappresentanza o decisionale. Un percorso che avrà il suo evento cruciale nella giornata del 3 DICEMBRE nel corso della quale chiameremo a raccolta tutte le istituzioni e gli esponenti politici in occasione della presentazione del rapporto Centro Studi di Confindustria Benevento.