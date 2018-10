Sprechi d'acqua e raccolta rifiuti in calo: male Benevento La classifica sulle città verdi: Benevento perde posizioni

Scende Benevento nella classifica delle città più verdi d'Italia. Il Laboratorio de “Il Sole 24 Ore” infatti prendendo i dati del rapporto sull'ecosistema urbano di Legambiente ha prodotto un'analisi sulle città capoluogo, tracciando un bilancio.

Benevento perde posizioni, passando dal 35esimo posto al 40esimo in un anno. Pesa il peggioramento della qualità dell'aria, con dei distinguo però: se migliora la posizione di Benevento per quanto attiene alle polveri sottili, problema atavico della città, e si passa dall'89esimo al 69esimo posto della classifica generale, peggiora invece il dato relativo all'Ozono e alla presenza di biossido di azoto.

Sempre pessima invece la capacità di depurazione del Comune di Benevento: ultimo in classifica da anni vista l'assenza di un depuratore. E peggiora anche la posizione di Benevento relativamente alla gestione dell'acqua: negli ultimi anni c'era stato un miglioramento per quel che attiene le perdite di rete, che aveva portato la città a un livello accettabile, ma dai dati 2017 emerge un peggioramento col 40 per cento dell'acqua che viene perso a causa di falle nella rete idrica, provocando anche un aumento dei consumi dei cittadini.

Il calo in classifica è determinato poi anche dal peggioramento della raccolta differenziata: si passa dal 25esimo posto in Italia al 34 esimo a causa di una percentuale di differenziazione che cala di pochi decimali dal 64,2 per cento al 64. Migliora invece il dato relativo al trasporto pubblico urbano.