Crisi Moccia, Mesisca (Fillea Cgil): "Noi con i lavoratori" Il segretario provinciale: "Si spera ancora che la vertenza possa rientrare"

Anche la Fillea Cgile, con Antonio Mesisca della segreteria provinciale, interviene sulla questione Moccia di Montesarchio: " Nell’ incontro in prefettura del 11 ottobre l’azienda aveva detto ai sindacati di portare novità concrete per la discussione

La scrivente ha chiesto un consiglio comunale specifico per la questione Moccia,( non altre persone o sigle che si vantano sul punto) che era stato convocato per il giorno 18 ottobre , dopo i vari interventi da parte della rsu e dei sindacati presenti il Sindaco Damiano ha detto che ci sarebbe stato un incontro nel giro di 48 ore con l’assessore Martella .

Da premettere che dopo due settimane L’assessore non ha convocato le parti sindacali come il signor Sindaco aveva sbandierato

La Fillea Cgil si sta attuando per cercare di avere l’incontro con L’assessore e si spera nel breve per capire se ci sono spiragli per far fare un passo indietro da parte dell’azienda e ridiscutere i licenziamenti , per poter mettere in campo una nuova trattativa .

La Fillea Cgil unitamente alla propria RSU è sempre stata sul problema stando tutte le settimane in Prefettura con il sottoscritto, che solo nell'ultimo incontro non ha partecipato per altri impegni .

Perché per l’intuizione e la politica sia regionale che provinciale il problema non sono i lavoratori ma altri fattori

La scrivente ha sempre cercato di discutere anche con la direzione aziendale per capire le intenzioni della azienda, sul futuro dei lavoratori, e spera ancora in un incontro positivo con l’azienda.

Accusare la Fillea da parte di alcuni di immobilismo quando è stata sempre pronta ad attivare tavoli ed incontri per cercare di risolvere i problemi dello stabilimento è assurdo, chi lo dice si dovrebbe documentare di quello che è stato messo in campo".