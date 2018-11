Confindustria a Di Maria: "Collaboriamo per il territorio" Liverini: "Ci sono già sul tavolo molti progetti che porterebbero risorse cospicue"

Anche da Confindustria Benevento arrivano le congratulazioni per il nuovo presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria: "

“L’intero sistema Confindustriale sannita esprime le più sentite congratulazioni ad Antonio di Maria, eletto presidente della Provincia di Benevento, per l’importante traguardo raggiunto – spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. Da sempre la Provincia rappresenta un’istituzione con ruoli e funzioni di primaria importanza per lo sviluppo del territorio. Già sono sul tavolo di lavoro, ed in attesa di realizzazione, molti progetti che potrebbero consentire la messa in moto di risorse cospicue. Siamo pronti a collaborare in questa direzione per garantire al territorio la piena competitività. Un ringraziamento doveroso va al Presidente uscente Claudio Ricci per il lavoro che ha svolto in un periodo di importanti trasformazioni e di pesanti incertezze.”

“Molte delle attività in capo all’Ente provincia sono strettamente connesse all’edilizia. Ricorda Mario Ferraro presidente di Ance Benevento. In particolare parliamo della viabilità e dell’edilizia scolastica. Gran parte delle opere sulle quali sono stanziate risorse dal Piano Sud sono di diretto appannaggio provinciale , penso ad esempio alla Fondo Valle Isclero, alla Fondo valle vitulanese, al potabilizzatore della diga di Campolattaro. Si tratta di interventi sui quali sono stanziate risorse che dovranno, nel più breve tempo possibile, trasformarsi in cantieri. Ad Antonio Di Maria i nostri più vivi complimenti e la garanzia della nostra più ampia collaborazione.