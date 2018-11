Scalo merci a Ponte Valentino: domani la presentazione Firma del protocollo per lo studio di fattibilità di uno scalo in zona Asi

Si terrà domani 7 novembre alle ore 12.30 presso il Rettorato dell’Università del Sannio in Piazza Guerrazzi la conferenza stampa per la firma del protocollo d’intesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità, finalizzato ad attrezzare uno scalo merci ferroviario, nella Zona ASI di Ponte Valentino a Benevento.

Interverranno il rettore Filippo de Rossi, il presidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini, il sindaco della Città di Benevento Clemente Mastella e Costantino Boffa, delegato dal Presidente Giunta Regione Campania per AV/AC Napoli-Bari.