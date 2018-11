Cgil: confermata la segreteria provinciale Rubbo e Valle nella squadra proposta dalla Galdiero

Nella mattinata di oggi si è riunita l’Assemblea generale della Cgil di Benevento per eleggere la segreteria provinciale che coadiuverà Rosita Galdiero, già eletta segretaria generale al termine del congresso provinciale lo scorso 16 ottobre.

La stessa Galdiero ha illustrato i criteri alla base della sua proposta, continuità nel lavoro svolto in questi mesi, riconoscimento ai compagni del vecchio esecutivo, giovani, struttura ridotta nei numeri per una maggiore funzionalità e per evitare sovraccarichi di bilancio.

L’Assemblea generale ha approvato i criteri proposti.

Successivamente, Rosita Galdiero ha proposto i nomi dei membri di segreteria da eleggere: conferma di Antonella Rubbo e Luciano Valle.

Si è, quindi, proceduto alla votazione a scrutinio segreto che ha approvato la proposta di Rosita Galdiero a larghissima maggioranza (56 voti favorevoli su 59).

La riunione è terminata con le felicitazioni dell’assemblea e auguri di buon lavoro.