Al via "Le Officine del Lavoro" Iniziativa promossa dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento

Ha preso il via, oggi, presso l’Istituto Tecnico Commerciale ‘G. Alberti’, l’iniziativa promossa dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento denominata ‘Le Officine del Lavoro’.

“La finalità è orientare i ragazzi al lavoro e contrastare il fenomeno dei Neet” (giovani che non studiano, né lavorano, ndr ), spiega il Presidente dell’Ordine Vincenzo Testa. "E’ necessario mettere in campo tutte quelle misure idonee a superare il disallineamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro, sia esso subordinato o autonomo. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle classi quinte degli istituti di Benevento e della sua provincia, giovani, questi, che si trovano ad affrontare un delicato passaggio nel loro ingresso nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi. I Consulenti – afferma poi Testa – terranno, nelle prossime settimane, altre sessioni formative, presso gli istituti superiori adenti all’iniziativa. Durante tali incontri, saranno affrontate tematiche quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, il contratto d’apprendistato e le principali misure previste dal piano regionale d’attuazione del programma ‘Garanzia Giovani’”.