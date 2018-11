Strade sicure, Ance Benevento soddisfatta per fondi Finanziamento di 90 milioni di euro da parte della Regione

Soddisfatta Ance Benevento per il via libera della Regione Campania al finanziamento di 90 milioni di euro da destinare a progetti dedicati alla manutenzione e riqualificazione della viabilità provinciale.

“Ringraziamo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il consigliere Regionale Erasmo Mortaruolo – per l’importante mole di risorse destinate al territorio. Si tratta di un intervento già annunciato dal Governatore de Luca ad Ance Regionale durante i lavori del tavolo tecnico tenutosi con i 5 presidenti delle territoriali - Spiega Mario Ferraro Presidente di ANCE Benevento. Il problema della sicurezza delle strade, attribuibile alla cattiva manutenzione del manto stradale, è stato da tempo segnalato dal territorio ed è causa di disagi per le imprese e per la collettività. Ci tengo a sottolineare che si tratta di importi considerevoli che fanno riferimento a progetti immediatamente cantierabili e che pertanto saranno forieri di effetti immediati sia per il settore edile che per l’intero indotto. Se poi si tiene conto che per ogni euro destinato al comparto edile si ha un effetto moltiplicatore pari a 3,5 si può immediatamente comprendere l’impatto positivo che il provvedimento messo in campo dalla Regione Campania avrà per il territorio. L’iniziativa, infatti, nasce a seguito di una rilevazione del fabbisogno progettuale fatta sugli enti locali per la realizzazione di progetti infrastrutturali cantierabili.”