Rinvio raddoppio Telesina: Liverini scrive al Ministro "Sconcertati per il rinvio dell'opera, fondamentale e strategica per i nostri territori"

Il presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini, assieme al collega di Caserta Traettino, sconcertato per il rinvio dei lavori per il raddoppio della Telesina, ha scritto al ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli, invitandola a rivedere la decisione:



Gentile sig. Ministro,

abbiamo appreso da organi di stampa che il CDA dell’ANAS, nella Sua ultima riunione si è rifiutato di

approvare alcuni provvedimenti proposti dall’Amministratore Delegato, tra i quali in particolare

quello che avrebbe dato il via libera al bando di gara per il raddoppio della Strada Statale 372 Telese

Caianello.

Si tratta di una infrastruttura che si snoda lungo la direttrice Lazio- Campania- Puglia, attraversa le

provincie di Benevento e Caserta e consente un collegamento diretto tra l’autostrada A16 (Napoli

Bari) e l’itinerario della A1.

Con questa missiva Le rappresentiamo il nostro sconcerto rispetto all’ulteriore rinvio di una opera

per la quale da oltre 12 anni è stato avviato un complesso iter autorizzativo, fino all’ultima decisiva

approvazione da parte del CIPE, nella seduta del 24 luglio 2019.

Per offrire la misura della strategicità e della necessità di questo intervento vale la pena ricordare

non solo che la sua realizzazione comporterebbe un incremento di PIL annuo pari a circa 240 milioni

di euro, con un’occupazione diretta ed indotta stimabile in circa 1.300 persone, ma soprattutto che

lungo la sua direttrice insistono importati stabilimenti di primarie realtà industriali.

Inoltre, i veicoli giornalieri medi transitati sulla “Telesina” sono superiori del 16% rispetto alla media

regionale con una corposa presenza di veicoli pesanti, che la rende anche una delle strade più

pericolose della nostra regione, con un tasso di mortalità incidentale di tre volte superiore rispetto

alla media.

Ci appelliamo a Lei Signor Ministro, che più volte ha manifestato la Sua sensibilità verso il diritto dei

nostri cittadini ad avere infrastrutture di collegamento sicure, che possano garantire le

interconnessioni necessarie per cogliere opportunità, affinché si possa dare seguito alle decisioni

assunte ed evitare che questioni legate a ruoli apicali, possano ulteriormente rallentare l’esecutività