Danni maltempo all'agricoltura, Calabrese: "Subito i ristori" L'appello dell'esponente di Forza Italia: "Sostegno alle imprese e investimenti per la prevenzione

"Il nostro appello nell'immediato è che quanto prima gli agricoltori che hanno patito danni alle rispettive colture possano trovare un quanto più tempestivo ristoro. Sulla prospettiva lunga, invece, l'augurio è che si investa con ancora maggiore decisione in chiave di prevenzione". Così in una nota Pasquale Calabrese, Responsabile del Dipartimento "Agricoltura" in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento, che interviene in merito agli eventi che hanno determinato nuovamente danni al settore agricolo: "Diversi Comuni - evidenzia Calabrese, Capogruppo della maggioranza consiliare di Cerreto Sannita - già si sono attivati per la dichiarazione dello stato di calamità. L'auspicio è che non si debbano attendere tempi biblici, vedi alluvione 2015, per aversi una risposta istituzionale. Questo per tamponare la situazione emergenziale - prosegue Calabrese - ma è ancor prima fondamentale procedersi ad azioni di prevenzione rispetto al rischio idrogeologico. Laddove, tuttavia, non conta solo programmare ma anche deburocratizzare".