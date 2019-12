Ance incontra Di Maria. Ferarro: insieme per il territorio Il presidente dei costruttori: bene lavoro svolto, dobbiamo proseguire

Questa mattina il Presidente di Ance Benevento Mario Ferraro, assieme ad una delegazione del Consiglio Direttivo, ha incontrato presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia Antonio Di Maria. L’incontro ha offerto l’occasione di realizzare un confronto a 360 gradi sulle attività messe in campo dall’Ente in Provincia e le programmazioni dei lavori per il nuovo anno che vedono tra le altre cose la notizia di un importante programma di manutenzione stradale della rete di competenza della provincia nell’ambito di un programma di interventi stabilito d’intesa con l’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (Acamir). L’importo che sarà infatti destinato alla manutenzione delle strade è pari a circa 20 milioni di euro che speriamo possano trasformarsi in azioni concrete in tempi celeri”.

“Siamo convinti che attraverso la collaborazione fattiva tra l’Ente Provincia e le aziende del territorio sia possibile creare sinergie e mettere a sistema le risorse in programma per i lavori che si realizzeranno nel corso dei prossimi anni - spiega Mario Ferraro presidente Ance Benevento -. Il Presidente Antonio Di Maria sta mettendo in campo una serie di iniziative che porteranno i loro frutti e che sono foriere di opportunità di crescita e benessere per il territorio. Il comparto che rappresento garantisce la massima collaborazione e la più ampia di disponibilità nel mettere le proprie professionalità a servizio e beneficio del territorio. Oggia abbiamo chiesto ed ottenuto questo incontro con il Presidente della Provincia in quanto il sentimento comune tra i nostri imprenditori era quello di portare i complimenti per l’operato svolto e di rappresentare la nostra gratitudine per l’impegno e per i primi risultati che sono stati raggiunti dall’Ente Provincia sotto la guida del Presidente Di Maria”.

Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha giudicato assai positivo il colloquio con gli imprenditori.

“Credo sia assolutamente necessario un confronto costante e continuo, in piena trasparenza e correttezza, tra Provincia e rappresentanti del mondo produttivo, per individuare tutte quelle sinergie e iniziative che possano far ripartire l’economia locale, da troppo tempo ferma al palo. Vi sono in campo oggi numerosi programmi e progetti di opere pubbliche, già finanziati e dunque esecutivi, per i quali si attende solo la apertura dei cantieri una volta data esecuzione a tutte le procedure di rito stabilite dalla legge. Sono certo che il dinamismo, la capacità e la voglia di innovazione e di partecipazione ai processi di sviluppo, delineati sia dal Presidente Ance Ferraro che dallo stesso Presidente di Confindustria Filippo Liverini, già positivamente sperimentati anche in un recente passato, consentano all’economia reale del Sannio di cogliere le opportunità di questo momento storico”.