La sfida dell'export, al via la tre giorni a Confidustria Liverini: "La leva dell’export rappresenta uno degli asset strategici del nostro territorio"

In Confindustria Benevento prende il via il 16 gennaio, con inizio alle ore 9, la tre giorni di formazione incentrata sul marketing digitale nell’era dell’export. Si tratta di un corso di affiancamento alle imprese organizzato da Ice Agenzia che rientra nell’ambito delle attività di formazione previste dal Piano Export Sud e che si svilupperà per tre giovedì consecutivi.

Il programma dei lavori, costituito da due incontri specialistici in plenaria ed una giornata di incontri individuali vuole offrire un approfondimento sulle tematiche fondamentali del web marketing, favorendo una gestione strategica del digitale nell’ambito delle attività di export ed internazionalizzazione di impresa. Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di conoscere i principali strumenti digitali, organizzare con maggiore consapevolezza la propria presenza online e massimizzare le opportunità offerte dal web sui mercati esteri.

“La leva dell’export rappresenta uno degli asset strategici del nostro territorio – spiega Filippo Liverini, Presidente di Confindustria Benevento. Cresce negli anni il valore delle merci che la provincia di Benevento esporta nel mondo ed i settori prevalenti rimangono l’agroalimentare e la meccanica. Al fine di favorire questa importante spirale virtuosa bisogna supportare i processi di internazionalizzazione anche attraverso la formazione di personale capace di utilizzare la leva digitale per coadiuvare gli imprenditori nell’acquisizione di nuove competenze specifiche in grado di aumentare le performance e favorire le opportunità di business all’estero. Guidati da questo spirito abbiamo ritenuto fondamentale agganciare le opportunità offerte da Ice attraverso il Piano export sud e dopo aver realizzato, lo scorso anno, un primo step titolato “Con-vinceti”, abbiamo voluto garantire la prosecuzione del percorso formativo anche nel 2020 con l’obiettivo di supportare questo importante trend di crescita dell’export. Ringraziamo gli uffici dell’Ice che anche in questa occasione hanno mostrato grande attenzione per la provincia di Benevento e per il suo tessuto economico produttivo”.

“Dopo il successo riscosso con l'iniziativa 'Essere con-vincenti' realizzata a gennaio 2019 sulle tecniche di negoziazione interculturale, abbiamo deciso di proporre per le imprese del territorio il percorso di formazione 'Web Focus'. Tramite questo modulo formativo intendiamo rendere fruibili alle imprese del Beneventano le opportunità offerte dal marketing digitale, per aiutare a incrementare il loro processo di internazionalizzazione", afferma Paola Bellusci di Ice Agenzia, coordinatrice delle attività del Piano Export Sud 2.

"Il Piano Export Sud 2 è un piano articolato di attività di formazione e promozione destinato alle piccole e medie imprese di otto regioni del centro sud. Dopo l'attività formativa di gennaio, nel mese di febbraio Benevento sarà anche tappa di un incoming di operatori esteri del settore agroalimentare: secondo un metodo già sperimentato, porteremo direttamente "a casa delle imprese" una delegazione di 40 buyer internazionali selezionati dai nostri uffici delle rete estera, che intratterranno un intenso programma di incontri d'affari per scoprire nuovi prodotti e consolidare l'interscambio di quelli già solidamente posizionati sui rispettivi mercati, che sono: Regno Unito, Giappone, Svezia, Serbia, Bulgaria, Slovenia, Brasile, Macedonia, Francia, Croazia, Giordania, Belgio, Kazakistan, Spagna, Cina, Polonia e Azerbaigian”.

Programma.

16 GENNAIO 2020 – ore 9:00 – 17:00

Saluti di apertura ore 9.00

Filippo Liverini – Presidente Confindustria Benevento

Paola Bellusci – ICE Agenzia, Uff. Coordinamento Promozione Made in Italy

Ore 9.15

Avvio dei lavori: Dott. Andrea Boscaro (The Vortex Srl)

Il digitale come strumento per valutare i mercati esteri;

L’uso della Rete per generare contatti commerciali: analisi dei principali modelli di business che il digitale permette;

Caratteristiche di un sito di e-commerce e di un’attività di vendita online.

Ore 13.30 - lunch

Ore. 14:30 Ripresa dei lavori

Far trovare i propri prodotti sui mercati esteri online: la SEO (Search Engine Optimisation);

Esercitazione: l’ottimizzazione di un sito sulla base dei bisogni del target. Differenze fra siti orientati al consumatore finale e siti orientati al contatto professionale.

23 GENNAIO 2020 – ore 9:00 – 17:00

TECNICHE E STRUMENTI DEL WEB MARKETING

Il ruolo e la gestione del brand nell’ecosistema digitale;

Profilazione e scelta del target, del posizionamento, dei mercati, dei media e dei canali, determinazione del budget;

Pianificazione e gestione dei canali social;

Esercitazioni: definire una content strategy per il proprio business.

30 GENNAIO GIORNATA DI INCONTRI INDIVIDUALI – ore 9:00 – 17:00

Le imprese che avranno partecipato ai due incontri specialistici potranno prendere parte a una sessione ristretta di lavoro con un esperto della Faculty ICE Agenzia.