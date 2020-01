Eccellenze in digitale: sito web e analisi dei dati digitali Secondo appuntamento del progetto promosso dalla Camera di Commercio

Si terrà giovedì, 16 gennaio, dalle ore 10 alle 13, presso la Camera di Commercio di Benevento, un nuovo appuntamento con: Eccellenze in Digitale. Un progetto promosso dal sistema camerale con Google, uno dei più importanti motori di ricerca del mondo, per promuovere il Made in Italy sul web e favorire la digitalizzazione e la presenza online delle piccole e medie imprese. L’incontro prevede l’illustrazione di alcuni metodi e strumenti per il monitoraggio dei dati del sito web, utili per migliorare la visibilità e la presenza online tramite l'analisi dei dati Google Analytics.

Nonostante la trasformazione digitale rappresenti un elemento indispensabile per l’innovazione, la competitività e la crescita – ha dichiarato Antonio Campese, presidente della Camera di Commercio di Benevento - solo una piccola parte delle imprese italiane sta acquisendo pieno vantaggio dalle opportunità offerte dal digitale. Nel 2018, secondo il Digital Economy Society Index, lo strumento con il quale la Commissione Europea dal 2015 monitora la competitività digitale degli Stati membri, l’Italia si colloca ancora al 24° posto in Europa nonostante una buona performance degli indicatori relativi alla connettività e alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Tre persone su dieci non utilizzano ancora Internet abitualmente. Solo 1 impresa su 3 è attiva sul web e più della metà della popolazione non possiede competenze digitali di base. Insufficienze che si riflettono inevitabilmente anche sul minore utilizzo dei servizi online. Con questa iniziativa – ha concluso Campese – riteniamo poter in parte contribuire a colmare queste carenze: sia supportando ed assistendo le nostre micro, piccole e medie imprese (MPMI) nei processi di digitalizzazione, sia facilitandole nell’utilizzo dei principali strumenti di web marketing. Si ricorda che i sei seminari si concluderanno nel mese di marzo 2020; sono riservati alle imprese che hanno sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Benevento e sono gratuiti.