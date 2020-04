Forestali, Cisl: "Ripresa attività lavorativa in sicurezza" La nota al presidente della Provincia e ai presidenti delle Comunità Montane

“Riprendere in sicurezza l'attività dei lavoratori idraulico forestali”. A chiederlo la Fai Cisl Irpinia – Sannio che a tal proposito ha inviato una lettera al presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria e ai presidenti della Comunità Montane.

Nella nota il sindacato evidenzia “la drammatica situazione venutasi a determinare a seguito dell'emergenza Covid-19 che ha causato la naturale sospensione dell'attività lavorativa con la chiusura di tutti i cantieri forestali”. E poi aggiunge: “In base agli allegati 1,2, e 3 del Dpcm, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio, con l'elenco dei codici Ateco, con la descrizione di tutte le attività non sospese e dal quale si evince la possibilità di ripresa delle attività forestali”. Di qui la richiesta “con la massima collaborazione e responsabilità di affrontare nuovamente insieme una nuova condizione e stabilire percorsi per la ripresa dell'attività lavorativa considerando in primis la tutela della salute dei lavoratori sui cantieri forestali, con i necessari dispositivi di sicurezza”.

La Cisl pertanto chiede di sapere “quali misure sono state messe in atto e quali si intendono adottare per l'avvio dei cantieri forestali e si rende immediatamente disponibile per un protocollo comune”.