Al via i Focus di #Confindustriamica Si parte il 22 aprile con il Credito, a seguire Sicurezza, Ammortizzatori sociali e Fisco

Parte il prossimo 22 aprile alle 16, con un focus sul CREDITO, il primo dei quattro appuntamenti organizzati da Confindustria Benevento, con l’obiettivo di offrire un supporto operativo alle imprese per conoscere e interpretare le misure varate dal Governo al fine di fronteggiare l'emergenza economica da COVID 19.

I seminari si svolgeranno in diretta facebook dalla pagina ufficiale di Confindustria Benevento e seguiranno il seguente calendario:

- 22 aprile ore 16.00 - Credito alle imprese: DL liquidità e Cura Italia;

- 28 aprile ore 16.00 - Riaprire in sicurezza: misure di prevenzione da adottare in azienda;

- 6 maggio ore 16.00 - Le misure di sostegno al lavoro: gli ammortizzatori sociali;

- 14 maggio ore 16.00 - Le misure fiscali: proroghe e scadenze.

“Questa emergenza ci porta a reinventare le modalità con le quali svolgere il nostro lavoro e anche Confindustria Benevento sta sperimentando nuovi sistemi per essere, ora più che mai, vicina alle aziende. Per questo motivo abbiamo organizzato quattro webinar nell’ambito della campagna #Confindustriamica messa in campo sin dall’inizio dell’emergenza, al fine di accompagnare le imprese in questa difficile fase. Spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. Le imprese hanno bisogno di una bussola per orientarsi all’interno dei numerosi provvedimenti varati dal Governo. Il nostro obiettivo è coinvolgere esperti in grado di dare risposte concrete ai loro dubbi.”

I seminari sono visibili a tutti e gratuiti. Eventuali quesiti possono essere inviati anche prima del seminario alla segreteria organizzativa.

Nel corso del primo focus interverranno Francesca Brunori - Direttore Area Credito e Finanza, Confindustria; Filippo Liverini – Presidente Confindustria Benevento; Pasquale Lampugnale – Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento e saranno approfondite le tematiche legate alle misure previste per il sostegno alla liquidità.

Il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità hanno messo in campo una serie di misure di sostegno al credito a cui possono ricorrere le imprese. La possibilità di sospendere mutui e finanziamenti e la concessione di risorse garantite dallo Stato sono solo alcune delle azioni previste e rispetto alle quali bisogna fare chiarezza.