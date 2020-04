Petito: "Turismo in crisi, serve programmazione" Il presidente della Pro loco Samnium: "Dopo le tante disdette, tanti dubbi per il futuro"

Non solo le tante disdette di queste settimane, ma anche l'impossibilità di fare una programmazione per il futuro rischia di mettere ulteriormente in crisi il turismo. Un settore che proprio nei mesi scorsi aveva fatto registrare segnali di ripresa importanti per il Sannio e le aree interne. Ad oggi però gli operatori del settore restano sospesi tra la voglia di ripartire e le molteplici perplessità per il futuro: “Dall'inizio dell'emergenza – ricorda Giuseppe Petito, presidente della Pro loco Samnium di Benevento – abbiamo avuto una serie di disdette, molti avevano solo rinviato a maggio ma ad oggi è impossibile fare una nuova programmazione”.

Ed in vista della cosiddetta fase2 per la ripartenza gli operatori del turismo chiedono maggiore chiarezza anche per questo settore: “Non si riesce a capire bene per il turismo quali saranno le novità, pertanto non riusciamo a fare nessun tipo di programmazione. A questo si aggiunge, ovviamente, la paura delle persone di muoversi”.

Si teme inoltre che ad incidere negativamente sul settore possa essere il protrarsi dei limiti per gli spostamenti tra le varie regioni: “Tra le novità del nuovo decreto potrebbe esserci ancora l'impossibilità di fare viaggi tra regioni diverse e questo comporterebbe sicuramente ulteriori disagi per il nostro settore”.

Ma gli operatori provano a resistere cercando di continuare seppur a distanza l'attività di promozione del territorio: “Noi cerchiamo comunque di conservare almeno on-line sia i rapporti con le agenzie sia con i cittadini che avevano prenotato delle visite – assicura Petito – e ancora oggi proviamo a inviare delle proposte e delle novità da programmare però ad una data che non conosciamo”.