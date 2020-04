Festa 1 maggio, Cgil: "Con modalità diverse, ma ci saremo" Il sindacato annuncia diretta social: "Quest'anno assume un valore ancora più significativo

"Stiamo uscendo dalla pandemia da covid-19 con un Paese, l’Europa, l’intero mondo indeboliti economicamente, tutti saremo investiti da una crisi di cui nessuno è in grado di prevederne i confini, l’intensità, la durata. Ma i danni che ognuno sta ricevendo sono disuguali, come da sempre capita nella nostra moderna società". E' il commento della Cgil di Benevento intervenuta in vista della Festa dei Lavoratori del prossimo primo maggio: "Il peggioramento delle condizioni materiali di vita riguarda soprattutto la parte più debole della società, lavoratori, disoccupati, pensionati con modeste pensioni, piccoli commercianti e artigiani, cittadini e immigrati che già vivono in miseria. Disuguale rischia di essere anche la ripresa economica, ancora di più nelle nostre terre, nel Sannio, dove la situazione di partenza era già drammatica". Di qui l'impegno per la prossima ripartenza: "Nella fase che molti intendono come la 'Ricostruzione del Paese' il sindacato ha un compito determinante per evitare un futuro ancora più squilibrato di come è stato finora. E questo futuro non può che partire dalla sicurezza, nei luoghi dove viviamo e dove lavoriamo. Lo scorso anno sul lavoro ci sono stati 1.089 morti (praticamente tre al giorno compresi sabato e festivi) e 641.638 infortuni dichiarati. La problematica della sicurezza sul lavoro ora è ancora più dirompente. Deve diventare il monito che illumina le scelte di tutti, della politica e della classe imprenditoriale. Non è un caso se Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno dedicato il Primo Maggio di quest’anno alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con lo slogan 'Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro'".

Infine, il sindacato assicura: "La lotta continua e la Cgil, insieme agli altri sindacati confederali, all’associazionismo democratico, alla parte sana della società, questa battaglia la condurrà con determinazione, come sempre. Il Primo Maggio quest’anno assume un valore ancora più significativo. La Festa dei Lavoratori è ancora più chiaramente un momento della più generale lotta della classe lavoratrice e dei più deboli socialmente, riacquistando il suo antico 'sapore'. È con un rinnovato spirito che quest’anno vivremo questa giornata, in modalità nuove, ma con gli stessi intenti e con una rinnovata volontà di perseguire la nostra missione: battersi per il progresso, nel segno del rispetto della persona e dell’ambiente in cui vive. Per l’uguaglianza, per la tutela del lavoro e dei lavoratori, contro lo sfruttamento. Per una società più giusta, più equa, più inclusiva". Il programma della manifestazione quest'anno prevede a partire dalle 11 sulla pagina facebook della Cgil Benevento la diretta della manifestazione “Uniti nel lavoro!”, incentrata su esibizioni musicali, interventi di lavoratori e di dirigenti sindacali e del mondo dell’associazionismo.