Il sindaco Mastella raccoglie l'appello della CNA La Confederazione Nazionale dell'Artigianato "Salviamo insieme il tessuto imprenditoriale"

La proposta lanciata da Cna Campania Nord, col suo direttore territoriale per Benevento, Annarita De Blasio, sulla concessione degli spazi pubblici a bar, botteghe, ristoranti, artigiani, salvando dalla morte per inedia le imprese locali, e far divenire, in tal modo il capoluogo sannita "patrimonio di Immunità", muove i primi passi.

Celere, infatti, si è mostrata la risposta del primo cittadino, Clemente Mastella: "Siamo pronti a operare in sinergia con gli attori istituzionali, professionali e culturali. Troviamo di concerto le soluzioni migliori per salvare la realtà imprenditoriale locale conciliandola con la sicurezza sanitaria dei cittadini. Siamo pronti a convocare un tavolo istituzionale dove accanto alla Cna che si è fatta parte promotrice trovino allocazione le altre sigle a tutela del commercio cittadino, la Soprintendenza culturale per la concessione degli spazi cittadini all'aperto, e qualsiasi altro attore disposto a spendersi per trovare soluzioni che avvantaggino tutti. Abbiamo bisogno di immaginazione, concerto e programmazione".

Annarita De Blasio, dal suo canto, ha tenuto a ribadire quanto sia cruciale, ora, la collaborazione con l'Amministrazione cittadina: "Dobbiamo ripartire dalla città. Se non si accendono i fari su strategie concordate con la compagine amministrativa si rischia di rimanere arenati nel campo della sterilità di operazioni individuali".

La Cna, del resto, a livello nazionale, è impegnata in una forte difesa delle categorie dei ristoratori, dei negozianti, dei piccoli artigiani: "Attendere fino a giugno per una riapertura equivale a condannarli alla sparizione - mettono in guardia dalla regia nazionale della confederazione -. Ci riferiamo a 400.000 imprese con un milione di addetti. Ciò che le imprese vogliono è ristabilire un clima di fiducia, dimostrando di saper applicare la sicurezza, senza rinunciare a sopravvivere".

"Bisogna agire con intelligenza - ha chiosato la De Blasio -, trovare soluzioni che avvantaggino tutte le parti in gioco, salvaguardando la sicurezza sanitaria e la sopravvivenza economica".