Avicola Mauro tra le migliori aziende della Campania Premiata ad Industria Felix per crescita e affidabilità

“Stiamo uscendo da un periodo assai difficile a causa dell’emergenza sanitaria che ci ha messi a dura prova e questo premio, per tutti noi in azienda, non è solo il riconoscimento di quanto realizzato in questi anni, ma soprattutto rappresenta il segnale di un nuovo inizio, lo stimolo migliore a non arrendersi e a lavorare per crescere e fare ancora bene”.

Sono queste le prime parole pronunciate da Giuseppe Mauro che a Napoli, nell’auditorium della Regione Campania ha presenziato alla cerimonia di consegna dei premi di “Industria Felix, La Campania che compete”.

La manifestazione è organizzata dal trimestrale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, dalla Direzione Generale Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Campania, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione Culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Campania, la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi.

L’indagine riporta i dati emersi su un campione di 12 mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro. Il campione è stato suddiviso per codici Ateco primari e fa riferimento alle aziende che hanno registrato un Roe positivo, l’indice di redditività sul patrimonio netto. Nel complesso il 90,8% ha ottenuto un segno più per il Roe e l’82,6% per il Roi, mentre 91 imprese su 100 hanno prodotto utili.

“Alla nostra azienda è stato assegnato un premio per due diversi parametri che gli analisti di Industria Felix hanno esaminato, cioè da un lato, la crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 e l’affidabilità finanziaria, risultando così tra i primi nella provincia di Benevento. Un riconoscimento che testimonia la bontà del lavoro e la programmazione aziendale messa in campo, due condizioni fondamentali per superare i momenti difficoltà e crescere responsabilmente. Da parte mia ringrazio – ha concluso Giuseppe Mauro -, a nome di tutta l’Avicola Mauro, gli organizzatori da Michele Montemurro a tutti i suoi collaboratori, la Regione Campania con il presidente Vincenzo De Luca e l’assessore Antonio Marchelli e, ultimo ma non certo ultimo, il presidente Filippo Liverini che è il portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix”.