Turismo, De Toma: ecco elementi da cui ripartire Il presidente della sezione turismo di Confindustria traccia le linee da seguire nei prossimi mesi

“E' una situazione bloccata, ferma statica se non con particolari attrattori territoriali”. Fulvio De Toma, presidente della sezione turismo di Confindustria Benevento parla di un settore ancora in forte difficoltà, ma che ora guarda al futuro con maggiore positività.

Dopo un lungo periodo di stop a causa dell'emergenza Covid, il turismo prova a ripartire anche nel Sannio e punta sui maggiori elementi attrattivi per il territorio.

Nei mesi più caldi dell'anno “mare e montagna la fanno da padrona per il turismo di prossimità. Benevento e il Sannio ancora hanno qualche difficoltà, ma si vedono degli escursionisti”.

Cinque gli elementi su cui puntare secondo l'esponente degli industriali sanniti: “Le speranze sono riposte nell'azione del territorio a partire dalla riapertura dei musei tutti i giorni con orari regolari. L'onely planet la guida turistica riconosciuta a livello internazionale si è nuovamente occupata della nostra città e anche questo diventa un attrattore. Inoltre con la serie A sarà una grande occasione”.

Attesa anche per la ripresa degli eventi estivi, che si spera possano portare nuovi visitatori in città: “Ripartono alcuni eventi, come il Bct e l'orchestra Filarmonica di Benevento che farà diverse iniziative. Questi elementi - commenta De Toma - sicuramente muoveranno gli escursionisti di prossimità”.

Una ripartenza che si spera possa diventare anche elemento di dibattito durante la campagna elettorale: “Infine – aggiunge il presidente della sezione Turismo di Confindustria - una sollecitazione politica, in quanto i candidati dovranno dirci cosa propongono per la filiera e anche questo sarà un elemento positivo”.

Ripartire dunque da arte e cultura, settori che insieme all'enogastronomia “rappresentano la vocazione naturale per il Sannio. Non le inventiamo oggi – conclude De Toma - esistono da secoli ed è questo l'elemento su cui puntare”.