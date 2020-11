Ginestra premiato da Legambiente come "Comune Rinnovabile" "Importanti risultati raggiunti grazie allo sviluppo di tali energie"

Importante riconoscimento per Ginestra degli Schiavoni, premiato come “Comune Rinnovabile” da Legambiente.

Il premio è stato conferito al sindaco Zaccaria Spina, con cui Legambiente si è complimentata “per l'ottimo lavoro svolto in materia di energie rinnovabili nella sua comunità, che le ha permesso di ricevere il riconoscimento che Legambiente Campania riserva a coloro che si mostrano sensibili e che raggiungono risultati importanti in termini di sviluppo di tali energie all'interno dei propri territori”.

Un premio prestigioso, dunque, che mostra come investire nelle rinnovabili sia una scelta azzecata in un territorio come il Fortore, dove questo tipo di settore è già un pezzo importantissimo di economia e puntandoci può portare ulteriori e importanti risultati.