Confindustria. Di Lorenzo presidente Sezione aerospazio Il Ceo di Powerflex: "Credo nella collaborazione tra imprese e imprenditori"

E’ Pietro Di Lorenzo, classe 1962, amministratore delegato di Powerflex Srl, azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’aerospazio, il navale e il sismico, il nuovo presidente della Sezione Automotive, Aerospazio, Aeronautica di Confindustria Benevento.

Lo ha eletto ieri all’unanimità l’assemblea convocata per rinnovare i vertici. “Desidero ringraziare il presidente uscente Andrea Esposito, amministratore di Laerl, per l’importante azione promossa durante il suo mandato e in particolare gli imprenditori della Sezione che hanno riposto fiducia nella mia persona appoggiando la mia candidatura", ha affermato Di Lorenzo dopo la nomina.

"Il settore Aeronautico e quello dell’Automotive rappresentano eccellenze rilevanti nel nostro territorio - ha spiegato Pietro Di Lorenzo – creare sinergie e progetti di sviluppo sarà la mia priorità. La collaborazione, unitamente all’apporto dell’esperienza imprenditoriale di ciascun componente della nostra sezione, ci permetterà di ampliare le competenze della sezione che andrò a presiedere. Sono consapevole che l’esperienza e le relazioni di Powerflex durante i 25 anni di attività imprenditoriale possano rappresentare un prestigioso background al servizio del nostro territorio.

Credo fortemente nella ricerca e nel trasferimento tecnologico. POWERFLEX collabora attivamente con l’Università degli Studi del Sannio, ed è grazie agli investimenti continui e costanti in ricerca e innovazione, che siamo diventata azienda leader in Italia e in Europa nella produzione di sistemi di protezione da urti e vibrazioni di apparati sensibili. Desidererei - ha concluso il Ceo di Poverflex - fortemente contribuire allo sviluppo e alla crescita del tessuto imprenditoriale del beneventano, valorizzando gli stakeholders di filiera attraverso un’attenta valutazione delle realtà esistenti e utilizzando le competenze, trasversali ai mercati di riferimento, maturate nel tempo. Credo nella collaborazione tra imprese e imprenditori poichè ho personalmente sperimentato l’importanza del creare network nello sviluppo di progetti che possano conquistare nicchie di mercato rilevanti. L’associazionismo e la forza delle sinergie tra gli associati sarà certamente un punto di forza nell’accogliere le sfide e le provocazioni che il futuro ci riserverà”.