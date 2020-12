Romano scrive a Mastella: ecco le proposte di Confcommercio Le iniziative presentate dall'associazione di categoria per fronteggiare la crisi economica

Dalla riapertura del mercato regionale alla regolamentazione della sosta nelle aree in cui ci sono maggiori attività commerciali. Sono queste alcune delle proposte che la Confcommercio di Benevento, guidata dal presidente Nicola Romano ha inviato al sindaco Mastella per sostenere il settore in questo periodo.

“Nell’approssimarsi delle Festività – scrive Romano - ci troviamo ancora tutti a combattere per rallentare la diffusione del virus in modo che il sistema sanitario non collassi e la pandemia duri, attenuata, fino a che non riusciremo tutti a vaccinarci. Gli effetti economici sono devastanti, sia sotto il profilo sanitario che sotto quello sociale: possiamo affermare che è solo l'inizio di uno stile di vita completamente diverso. Sta avvenendo un cambiamento radicale di quasi tutto quello che facciamo: come lavoriamo, socializziamo, facciamo shopping, gestiamo la nostra salute, educhiamo i nostri figli, ci prendiamo cura dei nostri familiari. Naturalmente nessuno sa esattamente come sarà il domani ma si può sicuramente immaginare un mondo in cui, anche le Istituzioni debbano partecipare attivamente garantendo cambiamenti efficaci. Ma come per tutti i cambiamenti, ci saranno alcuni che ci perderanno più degli altri: abbiamo l’obbligo di garantire che non saranno quelli che hanno già perso troppo”.

Di qui una serie di “richieste utili a fronteggiare la pandemia economica”. Ed in primis la Confcommercio chiede “la riapertura del mercato regionale del sabato in località Santa Colomba valutando ingressi contingentati attraverso l’utilizzazione nell’area mercatale di varchi di accesso così come già in uso in occasione della fiera di San Giuseppe; l'istituzione di un servizio di consegna a domicilio in uso a tutte le attività cittadine dal 20 dicembre all’ 8 gennaio, 24 ore su 24; proposta che – precisa il presidente dell'associazione di categoria - evitando assembramenti, di fatto diviene anche un supporto a tante attività, soprattutto del settore ristorazione che garantirebbe prezzi stabili anche nei confronti dei cittadini”.

Ed ancora, la Confcommercio propone una “modifica del regolamento di sosta nelle strade di maggior presenza di attività commerciali così dando seguito alla nostra proposta rimasta sinora inascoltata; la mobilità cittadina gratuita (mezzi pubblici) dal 20 dicembre al 31 gennaio e la possibilità di modificare l’appalto mensa nelle scuole ipotizzando l’affidamento ad un costituendo consorzio operante nella ristorazione cittadina” nonché l'attivazione in città del “progetto 'Digitalizziamo i borghi Italiani'”.

Nel lungo elenco di iniziative dell'associazione di categoria figura inoltre la “progettazione del rilancio commerciale delle attività operanti nel perimetro storico urbano attraverso iniziative capaci di attrarre visitatori per le prossime stagioni”. Ed in merito, viene sottolineato: “E’ tempo che le criticità storiche della nostra città siano finalmente risolte con somma urgenza. Dobbiamo unirci per assicurare che alle già tante saracinesche abbassate non se ne aggiungeranno altre. Le confermo – scrive infine Romano - che il know how di Confcommercio, la nostra storia, la nostra esperienza, se lo vorrà, è a completa disposizione dell’amministrazione comunale di Benevento nella speranza che insieme possiamo apportare concreti aiuti alle classi imprenditoriali”.