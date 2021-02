Confindustria, primo direttivo dell'era Vigorito Questa mattina incontro operativo su ambiente, zone Asi, Zes e sanità

“Toglieremo l'abito da sera e indosseremo l'elmetto”. Oreste Vigorito lo aveva garantito all'indomani dell'insediamento ufficiale alla guida degli industriali sanniti ed oggi questo progetto è diventato operativo. Questa mattina nella sede di piazza Colonna il primo direttivo con i rappresentanti delle undici sezioni, sette in meno rispetto al passato, avendo deciso di accorpare alcuni dei settori operanti all'interno dell'associazione.

Tra i presenti questa mattina Mario Ferraro, Pasquale Lampugnale, Gerardo Casucci, Antonio Affinita, Piero Porcaro, Giuseppe Mauro e Claudio Monteforte.

Un primo incontro che diventerà un appuntamento stabile per gli esponenti delle diverse sezioni chiamati a confrontarsi sui vari settori considerati strategici per lo sviluppo del territorio. Nel corso del direttivo, infatti, è stata confermata la volontà di incontrarsi il primo mercoledì di ogni mese e si è affrontato il problema dell'elaborazione di un piano strategico affidato alle risultate delle istanze degli associati e dei rappresenti di sezione.

E già nella seduta odierna i vicepresidenti hanno elaborato alcune note su tematiche come l'ambiente, le zone Asi, le Zes e la sanità. Argomenti che saranno al centro del prossimo incontro in programma mercoledì 3 marzo, data in cui si stabilirà anche una road map per procedere a visite guidate sui problemi della città e della provincia.

Diversi argomenti, ma un unico filo conduttore. “La tematica principale per me è lo sviluppo del territorio che passa attraverso uno sviluppo industriale sostenibile che rispetti l'ambiente, la popolazione, incentivi i giovani e faccia progredire il territorio”, ha commentato il presidente Vigorito a margine dell'incontro ribadendo come le “quattro linee importanti siano tra essere interdipendenti: non esiste una di esse senza il congiunto dell'altra”.

Ed è per questo che il neo leader degli industriali sanniti non ha dubbi: “Bisogna procedere in maniera parallela e in concordia con tutte le realtà economiche del territorio”.

Un progetto che, come detto, dovrà rivolgere grande attenzione ad elementi essenziali: “Ambiente, industria, sanità e rispetto dell'uomo. Così come auspico una rete di compartecipazione tra tutte le istituzioni presenti sul territorio”. Ed infatti nella mattina odierna il presidente Vigorito ha incontrato Antonio Casazza, presidente della Confagricoltura di Benevento.