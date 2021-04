Viaggi, prove di ripartenza: tanti scelgono l'Italia Il commento a pochi giorni dalla riapertura: "C'è voglia di viaggiare, ma difficoltà restano"

Le difficoltà restano, ancora diverse le incertezze, ma a pochi giorni dalle nuove riaperture l'interesse per i viaggi sembra aumentare. Nonostante il turismo sia tra i settori più colpiti dalla crisi post covid e le stesse agenzie siano tra le attività che a causa delle restrizioni hanno dovuto chiudere a lungo anche nel 2021, la speranza è che nei prossimi mesi si possa riprendere a viaggiare.

A confermarlo le richieste pervenute alle agenzie di viaggio sin dai primi giorni di riapertura con il passaggio della Campania in zona gialla. Come raccontano gli stessi operatori del settore anche se, come detto, le difficoltà non mancano: “Ancora non tutto è riaperto per il turismo in generale – commenta Mario Lombardi, direttore tecnico della 'Lombardi Viaggi' di Benevento e Pietrelcina - ma c'è richiesta da parte delle persone anche se resta un po' di diffidenza nei viaggi, ma noi cerchiamo di dare serenità a tutti i turisti che ad oggi è possibile prenotare. Ora speriamo che aprano tutti i corridoi turistici, i voli, ma chiaro che bisogna aspettare le direttive nazionali”.

Diverse, infatti, le perplessità da parte degli utenti: “Le perplessità in primis sono legate al cosiddetto coprifuoco, perché le persone hanno dubbi se prenotare in quanto si chiedono cosa accadrà la prossima estate”. Ma al momento gli utenti “ci stanno chiamando, c'è voglia di viaggiare e tra le richieste più frequenti ci sono le mete italiane”. Ma la speranza è che presto si possano proporre “anche altre mete estere”.

Al momento, però, in molti sembrano intenzionati a scegliere l'Italia per le prossime vacanze, diverse già le richieste anche per la Campania. Come rileva Cosimo Mastronardi della Guky Viaggi, altra agenzia del capoluogo sannita, che da subito sembra aver riscontrato “un'ottima richiesta specialmente per il mare in Italia, non ancora per l'estero”.

Un interesse che al momento sembra anche superiore rispetto alla scorsa estate: “C'è una voglia di vacanza e questo è importante per noi”. E tra le mete più ambite ad oggi troviamo il “Sud ed aree come la Puglia, la Calabria, la stessa Campania, la Sicilia”.

Prenotazioni o comunque richieste che “vanno da metà a giugno a metà settembre, classici periodi dedicati alle vacanze al mare in Italia”.

E dunque, anche nel Sannio l'interesse per i viaggi sembra pian piano aumentare ed anche quello per le località turistiche del bel Paese. Un aspetto importante per gli operatori del settore che a più di un anno dall'inizio della pandemia sono stati spesso costretti a chiudere, sospendere oppure modificare la loro attività cercando di garantire comunque l'assistenza di sempre agli utenti. “Le persone hanno tanta voglia di muoversi, di viaggiare, di riprendere quella normalità che tanto manca a tutti”, conferma Elena Boccaccino dell'agenzia viaggi Savia anche se “resta l'incertezza che la pandemia continua a darci. Incertezze però che i grandi tour operator hanno cercato di limitare”.

Anche in questo caso il trend di questi primi giorni di riaperture fa registrare un interesse soprattutto verso mete turistiche italiane. “L'Italia sicuramente è al numero delle destinazioni scelte e preferite in questo momento – spiega l'esponente dell'agenzia di Benevento - ma vediamo che alcuni Paesi stanno cercando di riaprire le loro frontiere e di rendere nuovamente fruibili i vari territori del mondo”.

Una ripresa che si spera possa essere accompagnata dal “senso di responsabilità di ciascuno”. Aspetto importante per un settore che prova finalmente a ripartire: “Possiamo dire che ormai è più di anno che siamo fermi, anche se continuiamo ad assistere i nostri clienti e continuando sempre ad aggiornarci per essere attenti alle esigenze delle persone”.