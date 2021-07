"Basta cinghiali", la Coldiretti in piazza anche nel Sannio - FOTO Davanti al Palazzo del Governo la manifestazione della federazione di Benevento

C'era chi ha visto andar via il raccolto frutto di una semina lunga e faticosa, chi ancora non riesce a quantificare i danni e chi ha temuto potesse accadere il peggio. Ma in piazza con gli agricoltori questa mattina c'erano anche i sindaci della provincia di Benevento, il presidente Antonio Di Maria, il consigliere regionale Luigi Abbate, il presidente del Parco regionale del Taburno, Costantino Caturano e soprattutto tanti esponenti della Coldiretti che guidati dal direttore della federazione di Benevento, Gerardo Dell'Orto hanno manifestato davanti al Palazzo del Governo per dire basta “all'invasione dei cinghiali”.

Sul palco allestito lungo il centralissimo Corso Garibaldi anche il delegato dei Giovani, Rino Corbo e Davide Minicozzi, presidente dell'associazione allevatori Campania – Molise. Tutti insieme per chiedere un intervento delle istituzioni, ma anche per portare all'attenzione dell'opinione pubblica una questione che “non riguarda solo le campagne, ma anche le città”.

E così con slogan, bandiere, striscioni e palloncini gialli anche il Sannio ha aderito alla protesta nazionale promossa dall'associazione di categoria per chiedere un “coordinamento tra Stato e Regioni” affinché “gli agricoltori possano avanzare richiesta di intervento e vengano coadiuvati dalle stesse forze dell'ordine, da guardie venatorie volontarie”. Richieste che questa mattina saranno poste all'attenzione del Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano da una delegazione di agricoltori con il direttore Dell'Orto.

