Tari: sconti per le attività produttive La proposta al consiglio dell'assessorato al Bilancio

Sconti sulla Tari, anche importanti, per le attività economiche che sono rimaste chiuse o hanno subito danni nel periodo covid, tariffe invariate per le utenze domestiche. E' la proposta di delibera che dall'Assessorato alle Politiche Economiche del Comune di Benevento arriverà in consiglio comunale.

In base al milione di euro a disposizione tra agevolazioni per le utenze non domestiche e fondi per contributi covid, la proposta è di ridurre la Tari, ad esempio, del 21 per cento i cinema, del 23 per cento per gli impianti sportivi, del 21 per cento per alberghi e agriturismi, del 22 per cento circa per barbieri, estetisti, parrucchieri, librerie, cartolerie, del 21 per cento per bar, birrerie, mense e pub in totale (gli sconti del Comune si applicherebbero alla sola parte variabile).

Per le utenze domestiche tariffe sostanzialmente invariate ma con la possibilità di un pagamento in tre rate: 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre «Ciò di concerto con i revisori – ha spiegato l'assessore Serluca – perché sarebbe stato impossibile fare ulteriori proroghe».

Parola al consiglio comunale ora per decidere nel merito.