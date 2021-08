Asi: incontro Barone - Riccio - Augliese. «Impegno massimo per il Sannio» Si è discusso di sviluppo industriale

Il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, ha incontrato il commissario della Camera di Commercio di Benevento, Salvatore Riccio, per un’analisi delle tematiche legate allo sviluppo industriale del Sannio. «È stato un incontro proficuo, abbiamo discusso di diverse questioni che attengono alla nostra provincia. L’obiettivo è quello di fare incontro periodici con i soci per condividere strategie e iniziative», ha spiegato il presidente Barone. Alla riunione ha partecipato anche il neo consigliere dell’Asi, in quota Camera di Commercio, Alessio Augliese. “Sono onorato per la prestigiosa carica che mi vede rappresentare la Camera di Commercio nel Consiglio Generale del Consorzio Area Sviluppo industriale della Provincia di Benevento”, ha affermato al termine dell’incontro Augliese che ha ringraziato “il commissario straordinario dell’Ente camerale, Salvatore Riccio, e il Presidente del Consorzio Asi, Luigi Barone, al quale ho confermato l’impegno massimo nello svolgere la carica, con tutte le prerogative ovviamente che la stessa comporta”. Per Alessio Augliese “questa nomina richiederà da parte mia un grande senso di responsabilità. Sarà una nuova sfida che affronterò con professionalità e massimo impegno. Serietà e dedizione faranno da cardine al mio percorso. Mi auguro – ha concluso Augliese - che il profondo spirito di collaborazione e la totale disponibilità che mi contraddistinguono, possano apportare un contributo fattivo all’operato dei prossimi anni”.