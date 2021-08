Commercio, Romano: "Trend in ripresa, ma ora va sostenuto" Il presidente della Confcommercio: "Tante presenze per Ferragosto"

Dopo mesi particolarmente difficili per il commercio con l'arrivo dell'estate e soprattutto in occasione del Ferragosto il trend appare finalmente in ripresa. Le maggiori presenze registrate sul territorio per il weekend, infatti, fanno ben sperare anche per le attività commerciali.

Dati che secondo il presidente provinciale della Confcommercio, Nicola Romano in alcuni casi ricordano “il periodo pre-covid. In particolare - spiega l'esponente dell'associazione di categoria - nei primi quindici giorni d'agosto è stato registrato un numero di presenze maggiore in città. Abbiamo un numero minimo di negozi che hanno deciso di chiudere per ferie, per cui speriamo sia questo un buon segnale per tornare alla normalità”.

Un trend, però, che secondo il presidente della Confcommercio di Benevento va ora supportato: “Ora servono norme certe e chiarezza per i cittadini, ma anche per tutti gli operatori commerciali”. E dunque secondo Romano bene le nuove misure come il 'green pass', ma precisa: “E' una lodevole iniziativa, però vanno studiati metodi semplici con il giusto supporto tecnologico affinché queste misure possano essere attuate”.

Intanto si prova a ripartire, almeno per il momento, dai dati di questi ultimi giorni e soprattutto da questo fine settimana di festa: “Abbiamo sicuramente dati confortanti soprattutto per le attività della ristorazione, spesso sold out la sera. E in questa settimana – ribadisce Romano - si è forse riusciti ad avere un numero di presenze superiore al periodo pre covid. Ma ovviamente questo processo va sostenuto”.