Barone (Asi): "Anche Benevento produrrà elicottero per elisoccorso a New York" "Lo stabilimento Leonardo nella produzione del velivolo hi tech"

“Ci sarà anche un ‘pezzo’ di Benevento nella produzione, da parte di Leonardo, dell’elicottero high-tech per elisoccorso per lo Stato di New York”. Ad affermarlo il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, a proposito della commessa firmata da Leonardo per vendere elicotteri all’operatore di elisoccorso Mercy Flight Central dello Stato di New York. “A Benevento, nella zona Asi di Ponte Valentino, abbiamo uno stabilimento Leonardo all’avanguardia dove vengono prodotte tutte le fusioni per gli elicotteri”, spiega il presidente Barone che infine elogia “il management di Leonardo per la continua crescita e la capacità di leadership nel panorama internazionale. L’azienda aerospaziale è un fiore all’occhiello del nostro Paese ed è sicuramente un vanto per il nostro Sannio avere uno stabilimento Leonardo”.