Romano (Confcommercio): "Distretti commerciali: occasione irripetibile" Il presidente scrive a tutte le amministrazioni del Sannio

Un'opportunità irripetibile. Così la Confcommercio di Benevento giudica l'avviso per la costituzione dei distretti commerciali, emanato dalla Regione Campania. Per questo il presidente provinciale dell'associazione di categoria, Nicola Romano, ha scritto a tutti i Comuni del Sannio per mettere giù una strategia che favorisca la creazione dei distretti sul territorio: «La Regione Campania ha pubblicato l’ avviso inerente la costituzione dei DISTRETTI COMMERCIALI,

è di certo un’opportunità irripetibile per il nostro comparto.

La nostra associazione ha già inviato nota di totale disponibilità, operativa, a tutte le Amministrazioni dei Comuni della provincia.

Ci auguriamo e vogliamo credere che il bando sia recepito e trattato dai Sindaci in forma prioritaria in ambedue le opportunità DUC (Distretto Urbano del Commercio) e DDC (Distretto Diffuso Del Commercio)”.