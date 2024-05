Benevento, oggi seduta a porte aperte Appuntamento alle 16.15 all'Imbriani

Nel pomeriggio ci sarà l'allenamento a porte aperte per i giallorossi di Auteri. Ieri c'è stato il rientro da Trieste e successivamente una seduta defaticante nel Sannio. Il "riposo" è rinviato. Sabato si torna in campo contro la Triestina per la gara di ritorno. Al Benevento basterà il pareggio, dopo l'uno a uno dell'andata, per passare il turno e sottoporsi ad un nuovo sorteggio quando entreranno in gioco le seconde classificate. La squadra sannita però non avrà più il vantaggio di poter giocare il ritorno in casa. Ai quarti chiuderebbe in trasferta il prossimo turno. Quest'oggi quindi allenamento a porte aperte, domani seduta mattutina e poi partenza per Venticano nel pomeriggio. Sabato mattina rifinitura all'Antistadio Imbriani, alle 20.30 il fischio d'inizio della sfida di ritorno. Domani alle 15 ci sarà la conferenza pre - gara di Gaetano Auteri. Per l'occasione ci sarà la diretta di Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre.