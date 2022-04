Anche i medici di Villa Margherita nel coordinamento Fp Cgil "Necessario fare squadra e coinvolgere strutture private della provincia"

Prosegue il lavoro di radicamento dell’ azione sindacale all’ interno dell’ area medica del comparto della Sanità Privata a livello provinciale.

Come spiega la nota della Cgil Fp, infatti: "Il nuovo coordinatore FP CGIL Medici della Sanità Privata infatti, Dott. Raffaele Morelli, ha incontrato nella data di ieri, mercoledi 13 aprile, i colleghi in servizio presso Villa Margherita, alla presenza del Segretario Regionale FP CGIL Marco Dacunto e del Coordinatore Provinciale del Comparto Pompeo Taddeo. Una lunga e intensa riunione, volta a far emergere tutte le criticità sopite per molti anni, come ad esempio i carichi di lavoro e il nuovo contratto collettivo nazionale ma, soprattutto, la necessità di fare squadra per intraprendere percorsi di lotta e rivendicazione sindacale in grado di garantire tutti, senza lasciare indietro nessuno. E’ questo il principio che caratterizza la nostra azione di sindacale a tutti i livelli, e che motiva il percorso di crescita ed espansione anche del nuovo coordinamento provinciale dei medici della Sanità privata, che dal Fatebenefratelli a Villa Margherita, passando per il Centro Medico Erre (Rsa Fp Cgil Dott. Basilio Amaranto), estenderà la propria mission anche presso tutte le altre strutture sanitarie private dell’ intera provincia, perchè è sempre uniti che si ottengono risultati, con l’ impegno di tutti e la serietà che ci contraddistingue".