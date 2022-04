Tornano i turisti per Pasquetta a Benevento: "E' una bella sorpresa" Il commento di chi ha deciso di trascorre nel Sannio il giorno di festa

“E' tutto bello, ci piace tanto”, ed ancora: “Benevento? Ci ha sorpreso positivamente”. E' un coro unanime di consensi per la città ed i suoi siti storico-culturali ed arriva dai turisti che sin dalle prime ore di questa mattina si sono recati nel capoluogo sannita per trascorre la Pasquetta.

A sorpresa visitatori provenienti in alcuni casi anche dalla Sicilia e non solo dalle regioni limitrofe come la vicina Puglia. Davanti alla chiesa di Santa Sofia un gruppo di turisti entusiasta per la giornata sannita: “E' la prima gita dopo due anni di pandemia”. E in tanti si sono detti pronti a partire alla volta di Pietrelcina per visitate i luoghi natali di San Pio.

Al contrario c'è anche chi ha deciso di trascorre l'intero fine settimane nel Sannio e dopo aver visitato la provincia, in primis il borgo legato al turismo religioso per eccellenza, oggi sono arrivati a Benevento per ammirare la città, degustare un pranzo all'insegna dei prodotti tipici locali e poi ripartire.

Una carica di entusiasmo nonostante il vento forte. Ci ha pensato il sole ad illuminare il cammino dei visitatori, dall'Arco di Traiano fino ad arrivare al Museo del Sannio.

