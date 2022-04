Anno zero commercio: la speranza sono i turisti. "Stare aperti già un successo" Confesercenti, Alviggi: “Dopo due anni di pandemia i numeri pre-covid da dimenticare”

“Dopo due anni di chiusure stare aperti è già un successo”. Gianluca Alviggi, presidente provinciale della Confesercenti di Benevento, di abbassare la saracinesca dopo i tanti periodi di stop imposti dall'emergenza sanitaria non ci pensa proprio. E il ritorno dei turisti per il ponte del 25 aprile lascia sperare anche per il commercio. La luce in fondo al tunnel tante volte invocata, spesso apparsa troppo lontana, appare oggi più vicina. Almeno appare uno spiraglio possibile.

E le tante presenze lungo il corso sembrano alimentare la speranza della tanto auspicata ripresa anche per questo settore. “Per noi il riscontro è sempre positivo, ci sono tante persone, siamo fortunati a poterle ricevere e siamo felici così”, commenta ancora l'esponente dell'associazione di categoria che però avverte: “I numeri pre-covid? Sono da dimenticare. Le pagine ora bisogna scriverle dall'anno “zero”. Ormai siamo in un'epoca diversa e ci sono costrizioni che prima non esistevano, anche a livello economico. Però - conclude il presidente della Confesercenti - può essere comunque positivo avere una ripresa costante, lenta e graduale”.