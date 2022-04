Venerdì al via "INCONTRA: INnovazione, CONoscenze e TRAsformazione Digitale" Ciclo di seminari organizzati da Confindustria Piccola Industria Benevento e Università del Sannio

Venerdì prossimo, 29 aprile, con inizio alle 15.30, presso la Sala lettura del Dipartimento DEMM –Palazzo de Simone – Piazza Arechi II dell'Università del Sannio prende il via il ciclo di Seminari dal titolo “INCONTRA: INnovazione, CONoscenze e TRAsformazione Digitale”.

L’iniziativa è organizzata da Confindustria Piccola Industria Benevento e Università degli Studi del Sannio e prevede quattro appuntamenti incentrati su: Sicurezza Informatica: come metterla in atto; Valorizzazione degli Asset aziendali: Il ruolo della proprietà intellettuale; Analisi di mercato e strategie di ingresso nei paesi esteri; Digitalizzare a Costozero.

“La collaborazione tra il mondo delle università e quello delle imprese – dichiara il rettore di UniSannio, Gerardo Canfora - è di importanza strategica per la crescita economica e sociale dei territori. Il dialogo tra la dimensione accademica e quella produttiva garantisce uno scambio di conoscenze ed esperienze fondamentale per tenere il passo con l’evoluzione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e per portare alle imprese un contributo di innovazione”.

“La diffusione della digitalizzazione e della cultura d’impresa sono tra le priorità individuate nel mio mandato di presidenza – ha invece sottolineato Claudio Monteforte, presidente Piccola industria Confindustria Benevento -. Grazie alla collaborazione dell’Università degli Studi Sannio abbiamo messo in piedi un percorso di diffusione di competenze e conoscenze di base capaci di fornire un supporto per affrontare al meglio la quotidianità delle imprese".

Al centro del primo incontro l'attuale tema della sicurezza informatica nelle imprese, consapevoli dell’importanze della tutela dei dati e delle informazioni aziendali. Saranno fornite indicazioni utili e illustrate procedure basilari, anche attraverso esempi pratici, che consentiranno di acquisire elementi di base per proteggere le informazioni aziendali.

La sicurezza informatica è una questione di cultura prima ancora che di password. Nel corso del seminario verranno esaminate, in modo semplice e diretto, le tecniche di attacco più diffuse attraverso l’esposizione di casi reali. Verrà, inoltre, proposto un esempio di autovalutazione per stabilire il livello di sicurezza dell’azienda e verranno forniti suggerimenti per rafforzare la postura dell’organizzazione. Ai partecipanti sarà inviato un bollino digitale di partecipazione, sostitutivo del consueto attestato e valevole per tutte le finalità.