Confindustria, Lampugnale: Turismo, digitale e formazione le sfide per il Sannio Così il presidente della PI di Confindustria Campania in vista dell'assemblea del 9 maggio

Dal caro energia alla logistica, le difficoltà da affrontare restano molteplici ma è un Sannio che guarda con forza al futuro, alla ripartenza, che punta sulle eccellenze del territorio. Così Pasquale Lampugnale, presidente Piccola Industria di Confindustria Campania, in vista dell'assemblea in programma a Benevento il prossimo 9 maggio al San Vittorino.

E, come detto, i problemi legati alla particolare situazione economia e internazionale restano ma l'attenzione è rivolta anche e soprattutto alle potenzialità di un territorio che vuole crescere e fare squadra: “Le difficoltà sono quelle che stiamo vivendo come imprese negli ultimi mesi, quindi

caro energia, caro materie prime, difficoltà di approvvigionamento e problemi legati anche alla logistica ma non dobbiamo dimenticare che al di là dei temi legati all'emergenza attuale ci sono i temi di sviluppo tipici del Sannio”, ribadisce l'esponente sannita degli industriali che ricorda soprattutto “una vocazione turistica molto importante del territorio”.

“Il turismo rappresenta il 12 per cento del Pil nazionale e abbiamo sviluppato come Confindustria un piano strategico per il nostro territorio. Ma non dobbiamo dimenticare temi legati al digitale, alla tecnologia, al 4.0 e in primis lo sviluppo del capitale umano e delle competenze. Perché - evidenzia il presidente delle Pi Campania - la vera differenza oggi le imprese la fanno attraverso un utilizzo sistematico e abituale di persone modernamente preparate e su questo dobbiamo stringere un'alleanza ancora più forte con le scuole e l'Università, perché il nostro territorio ha delle opportunità che possiamo impegnarci a portare avanti”.

E dunque, l'esponente degli industriali sanniti non ha dubbi: “Il messaggio? E' quello di un Sannio che ha voglia di fare, che non si ferma davanti alle difficoltà, che vuole sfruttare al massimo le opportunità che il nostro territorio si trova ad avere in questo periodo. Perché al di là delle grandi opere infrastrutturali già in corsa per il Sannio, oggi abbiamo l'opportunità di modernizzare le aree interne attraverso uno sviluppo e un utilizzo costante e proficuo del Pnrr. Su questo dobbiamo essere vigili perché le istituzioni devono avere la capacità di intercettare e spendere bene questi fondi”.

L'intervista video nel tg delle ore 14 in onda su Ottochannel tv, canale 696