Cgil, Valle: per il futuro del Sannio servono infrastrutture e servizi Appello del segretario provinciale: “Per Pnrr progetti che possano mettere fine a calo demografico"

Non solo lavoro, ma anche e soprattutto infrastrutture e servizi. Per Luciano Valle, segretario provinciale della Cgil di Benevento dovrà essere questa la direzione da seguire per lo sviluppo del Sannio. E in vista del piano di ripresa e resilienza l'esponente del sindacato ribadisce: “Anzitutto quello che serve sono progetti che possano essere immediatamente cantierabili visto che a preoccupare per il Pnrr sono proprio i tempi di attuazione. Poi bisogna considerare che le potenzialità di Benevento sono innanzitutto legate alla sua posizione geografica”.

Secondo Valle “adesso il territorio ha questa grande opportunità ovvero il rilancio di queste infrastrutture. Sarà importante creare occupazione, ma soprattutto pensare al futuro del territorio in modo strutturale”.

E dunque secondo il segretario della Cgil seppur “è fondamentale rendere questo territorio appetibile per gli investimenti. Solo così si esce dal calo demografico che registriamo ogni anno”. Ma anche per quest'ultimo aspetto Valle precisa: “Sì dipende dal lavoro, ma una carenza strutturale di servizi porta ad abbandonare sempre più l'area periferica e preferire aree con maggiori servizi. Anche su questo bisogna lavorare per Pnrr”.

Dalla lotta allo spopolamento alle infrastrutture pertanto secondo l'esponente del sindacato un lungo elenco di necessità ma anche di opportunità: “Ci sta tanto da fare – conclude Valle - ma adesso c'è anche possibilità di farlo”.