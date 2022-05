Benevento: spopolamento galoppante. In due mesi persi quasi 600 abitanti La media indica che a fine anno si scenderà sotto 260mila residenti. Nel 2000 erano 285mila

Prosegue purtroppo a ritmo spaventoso il processo di erosione demografica nel Sannio. Il nuovo bollettino Istat fotografa la situazione nei primi due mesi del 2022, e solo a Gennaio e Febbraio la popolazione sannita si è ridotta di ben 563 unità.

Da 263460 abitanti al 1 gennaio 2022 l'Istat ha certificato la presenza di 262897 cittadini al 28 febbraio dell'anno in corso: appunto 563 unità in meno.

Frutto di un saldo naturale ormai severissimo: 123 nati contro 358 morti a gennaio ( quasi 1 nato ogni 3 morti) e 123 nati contro 293 morti a febbraio (un rapporto in ogni caso ben al di sopra di 1 nato ogni 2 morti).

Anche il saldo migratorio e anagrafico è negativo: 553 nuovi iscritti a gennaio, con 610 persone che però hanno fatto le valigie per l'estero o per altri centri d'Italia o della Campania diversi dalla provincia di Benevento e 491 iscritti contro 592 cancellati a gennaio.

Numeri che in media lasciano prevedere una perdita annua di circa 3500 abitanti, in linea col 2021 dunque, e che farebbero scendere la popolazione sotto la soglia dei 260mila: c'è da ricordare che il Sannio era arrivato al nuovo millennio contando una popolazione di oltre 280mila abitanti.