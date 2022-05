Casucci: il turismo importante occasione di rilancio per il Sannio L'assessore regionale in vista dell'assemblea di Confindustria Benevento

“Benevento è un modello di sviluppo con delle sue peculiarità, un'antica tradizione connotata storicamente, il turismo è molto diversificato. Tuttavia il territorio ha questa caratteristica di essere molto caratterizzata dal punto di vista naturalistico, culturale, ma anche dal punto di vista enogastronomico”. Così l'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci che evidenzia l'importanza di questi tre elementi che “sono i criteri di riferimento per l'intervento turistico della Regione Campania nelle aree territoriali e Benevento lì riassume in maniera del tutto autonoma – precisa il delegato al settore -, ma anche con caratterizzazioni che la integrano con la regione Campania”.

E in vista dell'assemblea pubblica promossa da Confindustria, guidata dal presidente Oreste Vigorito e in programma lunedì prossimo al San Vittorino, l'esponente di Palazzo Santa Lucia commenta: “Bene che Confindustria dedichi un focus a questo momento turistico, sarà un'occasione per pensare e parlare di Benevento come una nuova realtà della territorialità campana. Questo Benevento lo deve fare anche con una propria progettualità”.

E dunque, bene il dialogo promosso da Confindustria Benevento “all'interno della struttura imprenditoriale ma anche dialogare con le istituzioni. Dico spesso - conclude l'assessore al Turismo - che adesso è tempo in cui le imprese assumano un senso profondo di responsabilità e la parte pubblica deve assumere un senso profondo di competitività”.