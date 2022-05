Monteforte: contro lo spopolamento cruciale il ruolo delle imprese Il messaggio del Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento per l'assemblea di lunedì

“Il nostro impegno per i giovani, perché trovino occasioni sul territorio e si combatta lo spopolamento che affligge le nostre zone”.

Claudio Monteforte, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Benevento lancia il suo messaggio in vista dell'Assemblea in programma a Benevento lunedì, all'Auditorium di San Vittorino, introdotta dal Presidente degli industriali sanniti Oreste Vigorito e con le conclusioni affidate al Governatore Vincenzo De Luca.

Situs, Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile il tema dell'incontro.

Dalla sostenibilità al contrasto della desertificazione del territorio Monteforte spiega: “tratteremo temi importati tra cui l'opportunità di creare una nuova offerta sul mercato del lavoro”.

E indica la mission “Le imprese devono impegnarsi per contrastare, fermare e invertire il cambio di tendenza dello spopolamento che, soprattutto nell'ultimo periodo, affligge il Sannio.

Dobbiamo creare opportunità per le nuove generazioni con offerte di lavoro dignitose e magari offrire anche a chi è andato via la possibilità di rientrare. Solo così contribuiremo a portare un arricchimento del territorio dal punto di vista economico ma anche sociale”.

Un percorso iniziato già da tempo con il coinvolgimento delle scuole e delle università per lanciare un messaggio ai giovani.

“Proviamo a parlare direttamente ai più giovani in incontri che stiamo tenendo nelle scuole superiori e nelle università. E' necessario far capire ai ragazzi che nel nostro territorio c'è una forte richiesta di risorse umane in ogni settore: dal modesto operaio ai professionisti. Dobbiamo impegnarci per evitare di impoverire il Sannio e invertire la tendenza”.