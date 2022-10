Confindustria: Giuseppe Pancione nuovo presidente sezione Ambiente "Ringrazio le aziende e il presidente Vigorito: fase molto complessa per il comparto"

È Giuseppe Pancione il Presidente della sezione Ambiente di Confindustria Benevento. A deciderlo l’Assemblea della sezione riunitasi ieri per il rinnovo degli organi.

“Per la filiera ambiente e per quella estrattiva, entrambe anime dello stesso segmento, il rispetto dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni rappresenta una priorità che sosterremo e monitoreremo con tutti i mezzi e le conoscenze a nostra disposizione. Questo il monito di Giuseppe Pancione, subito dopo la sua elezione. Da anni ho cercato di evidenziare in tutte le sedi istituzionali i problemi legati alla cattiva gestione dei procedimenti autorizzativi, sottolineando le inerzie che hanno condotto al collasso di alcuni settori strategici per l’economia provinciale e regionale, quale quello estrattivo.

Abbiamo già perso, nel comparto estrattivo, 4.000 posti di lavoro e 4 miliardi di euro annui di fatturato. Siamo pronti a collaborare, mettendo esperienza e competenza al servizio delle istituzione al fine di arginare questo fenomeno e rilanciare il comparto.

Ho assunto questo incarico in un momento congiunturale ed i un contesto economico particolarmente complessi con la convinzione che ciascuno possa offrire il proprio contributo per essere competitivi nel rispetto dei tempi che oggi l’economia ci impone.

La velocità di risposta delle amministrazioni è il tassello necessario per il raggiungimento di sistema economico sempre più smart ed esigente che intende stare al passo con gli altri competitors europei.

Ringrazio le aziende per la fiducia accordatami, il Presidente Oreste Vigorito che ha creduto in questa squadra e con il quale siamo certi di poter collaborare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, Fulvio Rillo Vice Presidente con delega all’Ambiente che fornisce sempre un prezioso apporto alla sezione e Carlo Alberto Iannace che ha guidato, nello scorso mandato la sezione ambiente, accreditandola quale punto di riferimento per il comparto.

Sono consapevole di poter contare su un gruppo di consiglieri qualificati e coesi che sapranno, ciascuno per il proprio segmento, mettere in campo esperienza e professionalità al servizio del territorio.”

La squadra di presidenza è così Composta:

Giuseppe Pancione – Presidente (Gruppo Moccia Irme spa)

Consiglieri:

Fernando Capone– ASIA BENEVENTO SPA

Barbato Iannella– C.E.A. CHEMICAL ENGINEERING ASSOCIATION SRL

Sandro Lavorgna– LAVORGNA SRL

Orazio Mascolino– ECOLOGIA SANNITA SRL