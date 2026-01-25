Benevento: oggi allenamento, domani riposo. E mercoledì seduta a porte aperte

Come d'abitudine ormai, la squadra giallorossa ha già ripreso la preparazione dopo la bella vittoria sul Siracusa. Questa mattina alle 11 il Benevento si è ritrovato all'Antistadio Imbriani per una seduta defaticante per chi ha giocato la partita ieri, lavoro regolare per gli altri.
La settimana è stata già programmata, fermo restando che con il maltempo in atto, in svariate occasioni la squadra potrà trasferirsi all'Avellola, per evitare di sovraccaricare il terreno dell'Imbriani e per approfittare del fondo in sintetico dell'impianto di via Avellino. Per domani è previsto un giorno di riposo, la ripresa invece è fissata per il pomeriggio di martedì 27 alle ore 15.
Mercoledì 28, alle 11, è programmata la consueta seduta a porte aperte. Da verificare solo se si terrà all'Imbriani o all'Avellola (il meteo prevede ancora una giornata di pioggia per quel giorno). Sedute mattutine (ore 11) anche giovedì 29 e venerdì 30.
Di mattina anche l'allenamento di sabato programmato all'Imbriani, che è fissato per le 9,00. Alle 11,45 si va in ritiro all'Hotel Europa per il pranzo e alle 12,50 è prevista la partenza per Napoli, per l'aeroporto Capodichino e il conseguente volo per Bergamo.
La partita a Caravaggio (che dista 34 km da Bergamo) è fissata per le 14,30 di domenica 1 febbraio. Il rientro della squadra in serata col volo Milano Linate-Napoli.