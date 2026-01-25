Benevento: oggi allenamento, domani riposo. E mercoledì seduta a porte aperte La partenza per Bergamo fissata per sabato pomeriggio 31 gennaio

Come d'abitudine ormai, la squadra giallorossa ha già ripreso la preparazione dopo la bella vittoria sul Siracusa. Questa mattina alle 11 il Benevento si è ritrovato all'Antistadio Imbriani per una seduta defaticante per chi ha giocato la partita ieri, lavoro regolare per gli altri.

La settimana è stata già programmata, fermo restando che con il maltempo in atto, in svariate occasioni la squadra potrà trasferirsi all'Avellola, per evitare di sovraccaricare il terreno dell'Imbriani e per approfittare del fondo in sintetico dell'impianto di via Avellino. Per domani è previsto un giorno di riposo, la ripresa invece è fissata per il pomeriggio di martedì 27 alle ore 15.

Mercoledì 28, alle 11, è programmata la consueta seduta a porte aperte. Da verificare solo se si terrà all'Imbriani o all'Avellola (il meteo prevede ancora una giornata di pioggia per quel giorno). Sedute mattutine (ore 11) anche giovedì 29 e venerdì 30.

Di mattina anche l'allenamento di sabato programmato all'Imbriani, che è fissato per le 9,00. Alle 11,45 si va in ritiro all'Hotel Europa per il pranzo e alle 12,50 è prevista la partenza per Napoli, per l'aeroporto Capodichino e il conseguente volo per Bergamo.

La partita a Caravaggio (che dista 34 km da Bergamo) è fissata per le 14,30 di domenica 1 febbraio. Il rientro della squadra in serata col volo Milano Linate-Napoli.