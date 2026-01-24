Campo Largo? Tutti lo vogliono tranne la sinistra a Benevento... che poi perde Mastella rilancia la strategia che si è rivelata vincente per le regionali

“Tutti voglio il campo largo... tranne la sinistra a Benevento, che poi, puntualmente, perde contro di me”.

Clemente Mastella torna all'attacco in vista delle prossime scadenze elettorali e rilancia la strategia che si è rivelata vincente per le regionali.

“Anche il Movimento Cinque Stelle l'ha rilanciato – dettaglia il primo cittadino da Palazzo Mosti, dove questa mattina ha ricevuto un premio per i suoi 50 anni di impegno nelle istituzioni -. Assurdo che si realizzi in Regione e non nelle province”.

Ma sarebbe meglio parlare di Benevento, e infatti Mastella aggiunge “A Cava dei Tirreni sono pronto a presentare la lista del campo largo, lo stesso ad Ariano Irpino dove siamo il secondo partito, con il 12,5%, il PD è al 18. Presenteremo la lista ad Avellino, una novità negli ultimi anni. Ma – avverte – faccio il campo largo lì se si fa il campo largo a Benevento”.

"Con il 17% siamo decisivi"

“Ca nisciun e fess” rimarca Mastella e snocciola i numeri “Noi rappresentiamo il 17%, togliete il 17% dalla somma dei voti del centro-sinistra e il centro-sinistra non esiste. Non c'è nella realtà di Benevento. Questa 'idolatria in negativo rispetto a me, francamente è inaccettabile, è una stoltezza sul piano politico. Infatti – continua – senza il 17% che si disperde, perché è un'area che andrebbe più a destra che a sinistra, ci rimette il centrosinistra”.

Il brand Mastella funziona: l'ho già dimostrato

E ancora aggiunge “Qui, poi, abbiamo presenze istituzionali forti nel centrodestra: un parlamentare alla Camera, uno al Senato, un consigliere regionale. Sono io che resisto avendo eletto anche il consigliere regionale: quindi il brand funziona”.

E infine “Ma senza di me dove vanno? Che fanno l'accordo con la destra?” e accusa “L'hanno già hanno fatto e non è possibile. Peraltro perdendo sempre soltanto contro di me. Io, da solo vinco contro di loro, e non voglio farlo. Voglio associarmi e vincere contro la destra questo è il tratto di strada finale che voglio percorrere avendo iniziato con la sistema democristiana e voglio concludere così”.