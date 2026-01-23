Provinciali NdC: "Confermate alleanze nel perimetro del campo largo" "Soluzioni tecnico-elettorali migliori per avere maggioranza in Consiglio”

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale in agenda per la fine di febbraio, il leader di Noi di Centro Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi e i dirigenti di Noi di Centro hanno incontrato Raffaele Del Vecchio e Rossano Insogna (Essere democratici).



“Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di costruire lo schema migliore con le più efficaci soluzioni tecnico-elettorali per preservare la maggioranza che alla Rocca dei Rettori sostiene la governance di Nino Lombardi, alla luce del meccanismo del voto ponderato che sottende a queste elezioni di secondo livello (riservate cioè agli amministratori comunali). C’è assoluta fiducia nel poter raggiungere questo obiettivo.



La linea politica resta quella della costruzione di una maggioranza politica che sia alternativa alla destra e in questa direzione è confermata l’apertura a chi lavora esattamente nella direzione che è stata indicata e premiata dal voto popolare alle scorse Regionali. C’è la consapevole fiducia che gli amministratori dei Comuni sanniti premieranno la coerenza e la chiarezza della linea politica, anche rispetto a chi dovesse perseverare nel marciare in maniera miope e politicamente sconsiderata in direzione ostinatamente contraria”.