Polo formazione per tecnici sul tema energico, protocollo Confindustria - Anev Energy Lab. Giovedì la firma del protocollo a Benevento tra Vigorito, Grassi e Togni

Un protocollo d’intesa tra Confindustria Benevento, ANEV (Associazione Nazionale Energia e Vento) e Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica – Energy Lab sarà firmato giovedì prossimo (27 ottobre) presso la sede di Confindustria Benevento.

Il protocollo rappresenta solo il primo passo, di un percorso che mira ad una presenza sempre più attiva e costante delle imprese nell’ITS. L’Energy Lab – spiega il direttore di Confindustria Benevento, Anna Pezza - ha le potenzialità per diventare un polo nazionale di formazione per tecnici sul tema energico, vista anche la vocazione territoriale della provincia di Benevento (seconda provincia del Mezzogiorno per produzione di energia da fonti rinnovabili) e il momento storico che stiamo vivendo, fortemente orientato ai temi della transizione green e alle tecnologie finalizzate al risparmio energetico.

Dopo la firma una conferenza stampa con gli interventi del presidente Confindustria Benevento, Oreste Vigorito; Antonio Grassi, presidente Fondazione ITS – Energy Lab e Simone Togni, presidente ANEV - Associazione nazionale Energia del Vento.