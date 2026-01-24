Primavera, successo del Benevento: un gol di Borrelli piega il Crotone

Crotone-Benevento 0-1
Crotone: Paciotti; Cortese, Valenza, Bianchi, Pagano (40'st Lo Monaco), Pierangeli, Goure (38'st Casile), Gonnella (17'st Monti), Sinopoli (17'st Fiore), Terrasi, Cosentino. A disp.: Graci, D'Oppido, Cuccaro, Elia, Troiano, Sugamiele. All.: Corrado
Benevento: Mandato; Kwete, Nonga, Borrelli, D'Ambrosio, Formicola, Scarpitella (48'st Jerradi), Scalici, Soprano (23'st Milucci), Giugliano, Grilli (33'st Manuzzi). A disp.: Suppa, Cerulo, Palmieri, Paolini, Lo Russo, De Benedetto, Miranda. All. De Angelis
Arbitro: Salvatore Montevergine di Ragusa. Assistenti: Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto e Marco Mirabella di Acireale.
Marcatori: 15'pt su rig. Borrelli (B)
Importante successo conquistato dalla Primavera del Benevento. Nonostante le assenze, i giallorossi di De Angelis si sono imposti grazie a un calcio di rigore trasformato da Borrelli, dopo quindici minuti dal fischio d'inizio del match. Il Benevento si consolida al terzo posto a quota 28 punti, nella prossima giornata affronteranno l'Ascoli all'Avellola.
Primavera 2, la classifica
Empoli 34
Pescara 30
Benevento 28
Perugia 27
Spezia 26
Pisa 23
Avellino 23
Catanzaro 22
Ternana 22
Bari 21
Ascoli 19
Cosenza 19
Monopoli 18
Salernitana 17
Palermo 13
Crotone 6