Benevento-Siracusa, Vannucchi: "Successo importante. Peccato per l'errore..." L'estremo difensore giallorosso: "Vittoria meritata, proseguiamo nel nostro cammino"

Vannucchi ha commentato la vittoria ottenuta con il Siracusa, a partire dall'errore commesso che ha portato al vantaggio dei siciliani: "Niente, è stata una situazione particolare. Abbiamo accettato il due contro due a campo aperto, le richieste sono di stare alto e ho valutato male l'uscita. Sono il primo a essere arrabbiatissimo, però sono rischi che una squadra forte e ambiziosa come la nostra si deve prendere. Per fortuna ho dei compagni splendidi che hanno ribaltato la partita in pochi minuti. La cosa più importante è stata vincere, loro sono una squadra che palleggia tanto e allenata bene. La vittoria è meritata. Fanno male entrambi i gol subiti, probabilmente più il primo perché devo leggere meglio determinate situazioni, anche se il rischio è ampio. Mi assumo tutte le responsabilità. Nelle prossime partite farò in modo che non accada, questo non toglie che l'atteggiamento non cambierà mai".

Vannucchi e il cammino del Benevento

"Il mister ci chiede un atteggiamento propositivo, ovviamente ci sono i pro e i contro. Devo fare il possibile per diminuire le situazioni negative, questo può accadere solo con il lavoro. Non abbiamo fatto ancora niente, in questo campionato è più complicato soprattutto il girone di ritorno. Le squadre danno sempre qualcosa in più, soprattutto quelle che devono salvarsi. Andiamo avanti per il nostro percorso, affrontando partita dopo partita senza pensare agli altri".