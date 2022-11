Natale e caro energia: a Telese niente luminarie "Decisione presa con associazioni e commercianti, ma ci saranno altre iniziative"

Primi provvedimenti nel Sannio in vista del Natale orientati al risparmio energetico. A Telese infatti per le imminenti festività non saranno installate luminarie

Dagli incontri avuti nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale con la Pro Loco Telesia, con associazioni operanti sul territorio e una rappresentanza di commercianti, in un clima di confronto costruttivo, è scaturita la decisione di non installare le luminarie natalizie quest’anno.

La crisi energetica e il particolare periodo attraversato dalle pubbliche amministrazioni hanno suggerito il ricorso a forme diverse di abbellimento che contribuiscano a creare l’atmosfera natalizia ma con un aggravio minore in termini di costi.

“A breve sarà stilato un programma natalizio di eventi di concerto con la Pro Loco – afferma il sindaco Giovanni Caporaso -, con l’auspicio che anche questo Natale possa dare un po’ di ossigeno alle attività commerciali”.

Sarà installato un albero di Natale green in piazza Minieri. I fondi che erano previsti per le luminarie saranno destinati ad altre attività per la comunità.