Pmi Day Confindustria 2022: la bellezza al centro L'evento mercoledì: scuole e imprese a confronto con progetti a tema "bellezza"

E' organizzata da Confindustria Benevento, per il prossimo 16 Novembre, a partire dalle ore 9.00, la 13° giornata nazionale del PMI DAY 2022.

Tema dell’edizione 2022 è la bellezza. La bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza, come asset, come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce dall’attitudine a “fare bene”.

Bellezza come cultura della formazione e della ricerca, come qualità delle relazioni che si sviluppano all’interno della comunità aziendale. Bellezza come bene comune da comunicare e condividere con l’ecosistema. Bellezza come libertà, giustizia, tolleranza, solidarietà e legalità.

Per la giornata delle Piccole e Medie Imprese, Confindustria Benevento ha coinvolto sei Istituti scolastici che hanno, dapprima, realizzato una visita presso altrettante aziende e, successivamente, elaborato i progetti che saranno presentati il 16 novembre.

I Progetti coinvolgono i settori della: cosmesi, logistica, produzione dei vini, fonti rinnovabili, organizzazione degli eventi e innovazione tecnologica.

I lavori del PMI DAY si terranno presso l'Aula Magna dell'Università Giustino Fortunato e prevedono:

i Saluti affidati a: Claudio Monteforte - Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento; Giuseppe Acocella - magnifico rettore Università Telematica Giustino Fortunato; Pasquale Lampugnale - Presidente Piccola Industria Confindustria Campania.

L'introduzione curata da Oreste Vigorito - Presidente Confindustria Benevento.

L'avvio dei lavori affidata a: Letizia Rillo - delegata PMI DAY Piccola Industria Confindustria Benevento.

I lavori saranno moderati da Imma Tedesco giornalista di Ottochannel





la Presentazione dei progetti, la proclamazione del vincitore che sarà premiato nel corso della seconda fase del progetto che si terrà a Napoli il 18 novembre in occasione del PMI DAY ragionale, e la consegna degli attestati.

I Progetti sono stati elaborati con i seguenti abbinamenti.

La “Bellezza” e la Cosmesi:

Azienda: Amp Biotec srl; Istituto: IIS Galilei Vetrone (Liceo Scientifico Sezioni: Benevento; Guardia Sanframondi).

La “Bellezza” e la Logistica:

Azienda: Erricourier srl, Istituto: ITIS Bosco Lucarelli.

La “Bellezza”nella produzione dei vini:

Azienda: Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo srl; Istituto: IIS Galilei Vetrone (Agrario Sezioni: Benevento; Guardia Sanframondi).

La Bellezza delle Fonti Rinnovabili:

Azienda: Gruppo IVPC; Istituto: Liceo Classico P. Giannone

La Bellezza dell’Organizzazione Eventi: Azienda: La Fortezza srl; Istituto: IPSAR “Le Streghe”.

La Bellezza dell’Innovazione Tecnologica: Azienda: Mare Group spa; Istituto: Liceo Scientifico G. Rummo